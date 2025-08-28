Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Marca de Farroupilha levará 4 mil pares de calçados para a Expointer

 Empresa tem expectativa de crescimento de 20% nas vendas na comparação com a edição do ano passado

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS