Marca de Farroupilha levará 4 mil pares de calçados para a Expointer

Malacara tem loja dentro da Expointer desde 2008. Junior Bondan / Divulgação

Grife de Farroupilha que praticamente nasceu dentro da Expointer, a Malacara estará a partir de sábado (30), mais uma vez, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Já são 17 anos participando da feira, inclusive em 2024, mesmo após a loja dentro da feira ter sido danificada pela enchente.

Leia Mais Com origem no universo dos rodeios, marca de calçados de Farroupilha começa a ganhar o mundo com ingresso nos Estados Unidos

Para esse ano, a empresa levará cerca de 4 mil pares de calçados femininos e masculinos, entre botas, oxford, mocassim e botinas. A expectativa é receber aproximadamente 20 mil clientes durante os nove dias de evento e crescer 20% nas vendas em relação ao ano passado.