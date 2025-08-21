Marca de bebidas de Flores da Cunha lança bitter por R$ 24,90; veja mais destaques de economia

Bebida foi elaborada com 27 ervas. Reprodução / Divulgação

Marca já consolidada no mercado, a Taimbé, da Muraro Bebidas, agora tem um bitter em seu portfólio. A bebida, elaborada com 27 ervas, tem o amargor que remete à tradição dos bitters europeus, como o clássico Underberg, mas com identidade regional. A novidade tem preço médio de R$ 24,90 nas gôndolas.

Com unidade de produção em Flores da Cunha, a Muraro tem mais de 70 anos de história e é responsável por 20 marcas e 50 rótulos, entre eles a vodka Popokelvis e o whisky Green Valley.

Setor de alto padrão aquecido

A imobiliária Bassanesi conduziu recentemente um negócio que mostra um mercado imobiliário comercial aquecido no segmento de imóveis logísticos de alto padrão: a locação de um pavilhão de mais de 8 mil metros quadrados, localizado no km 80 da RS-122.

Classificado como classe AAA (se refere ao que existe de melhor em questão de empreendimentos corporativos), foi destinado ao centro de distribuição da Fusopar e alugado por R$ 181 mil mensais.

Tendências e soluções em RH

O Moinho da Cascata, em Caxias, será palco nesta quinta-feira (21) do ARH Tech People 2025, evento realizado pela Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH Serrana). O encontro ocorre das 13h às 17h30min e irá reunir líderes, empresários, profissionais de RH, startups e especialistas para discutir como a tecnologia pode potencializar a gestão de pessoas.

20 mil pessoas...

...passaram pelos empreendimentos temáticos da Hector Studios, em julho. A demanda levou à abertura de sessões extras na Ferrovia Secreta e na Pizzaria Hector. Na Era do Fogo, o público superou a capacidade em 20% por dia e, em algumas noites, apenas clientes com compras antecipadas conseguiram ser atendidos. Nos últimos 15 dias de julho, todos os restaurantes da marca operaram com 100% de ocupação.