Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Marca de bebidas de Flores da Cunha lança bitter por R$ 24,90; veja mais destaques de economia

Empresa é responsável por 20 marcas e 50 rótulos, entre eles a vodka Popokelvis e o whisky Green Valley

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS