Mais de 30 animais de Caxias do Sul estarão na Expointer 

Joceley Trevisan e o filho Marcos Trevisan, do Rancho Criúva, de Caxias, irão participar da Expointer. Alexandra Baldisserotto / Divulgação

O agro está em contagem regressiva para a 48ª edição da Expointer, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, em Esteio. E a pecuária caxiense marcará presença mais uma vez no principal evento do setor do Estado.

Ovinos da raça Hampshire Down, da Cabanha do Bugre, em Forqueta, gado Sindi do Rancho Criúva, e gado Gir Leiteiro e Girolando da Fazenda das Nogueiras, também de Criúva, representam a cidade no Parque de Exposições Assis Brasil.

O Rancho Criúva, que estreou na feira em 2022, prepara oito animais para essa edição. Já a Fazenda das Nogueiras, que participa da Expointer desde 2010, levará em torno de 25 animais. A Cabanha dos Bugres irá expor três fêmeas e um macho.

Agroindústrias

Cinco agroindústrias caxienses também estarão na Expointer deste ano: a Vinhos Seu Zé, de Vila Seca; a Cantina Bertotti, de Forqueta; a Santa Bárbara, de Parada Cristal (produz salames, copas e outros embutidos); a Dolci Ricorddi, de Santa Lúcia do Piaí (fabrica pães, biscoitos, chimias, conservas, doces e antepastos); e o Orquidário Pebi, da Terceira Légua.

Vinhos Seu Zé e Cantina Bertotti participam pela primeira vez da feira.



