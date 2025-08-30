Luis Fernando Verissimo nunca morrerá

Luis Fernando Verissimo no Colégio Mutirão, em 2014. Jonas Ramos / Agencia RBS

Eu já sabia da fama de poucas palavras de Luis Fernando Verissimo — e quem não sabia? —, mas, ainda assim, preparei uma longa lista de perguntas para a entrevista coletiva de imprensa que ele daria na tarde do dia 5 de setembro de 2014. Ele estava em Caxias do Sul para participar do projeto Encontro do Escritor com o Aluno no Colégio Mutirão.

LFV era conciso, de fato, mas não deixou de responder nenhuma pergunta. Falou sobre a trajetória e suas impressões sobre assuntos como futebol e política. Na época, estava trabalhando na criação de um musical sobre a velhice com dois grandes amigos, Ziraldo e Zuenir Ventura, e eu perguntei com era envelhecer.

— A velhice é uma porcaria — respondeu LFV, que tinha passado por um sério problema de saúde e ficou internado em 2012 e 2013.

— A ideia de mortalidade ficou mais acentuada, mas voltei a viver normalmente. O que mudou é que fiquei mais friorento. Eu que sempre gostei de inverno, não gosto mais — acrescentou naquela entrevista.

A coletiva terminou e eu, talvez mais tímida que ele, pedi se podia autografar O Popular, primeiro livro de crônicas e cartuns de sua autoria. Ele, gentilmente, deixou sua assinatura e um abraço. Não me atrevi a pedir uma fotografia.

À noite, assisti ao show da banda Jazz 6, onde Luis Fernando Verissimo tocava sax, no auditório da FSG. Desta vez, incentivada por Janaína Silva, amiga jornalista, posei ao lado de LFV após a apresentação. Ainda bem que venci a timidez — e ele também.

Sempre que penso em Luis Fernando Verissimo, lembro deste dia e, com a notícia da sua morte, neste sábado (30), não foi diferente. Foi um privilégio ter conhecido pessoalmente o homem por trás das crônicas geniais que ajudaram na minha formação como leitora.