Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Insights sobre cibersegurança

Evento em São Paulo reuniu especialistas que deram importantes dicas para quem trabalha no setor

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS