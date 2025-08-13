Insights sobre cibersegurança

Quase 4 mil pessoas estiveram reunidas na terça-feira (14) no Fortinet Cybersecurity Summit Brasil 2025 (FCS 2025), em São Paulo. Um mar de gente para ouvir especialistas em cibersegurança e saber das novidades no setor.
Eu também estive lá e ouvi dicas importantes, além de insights que valem não apenas para quem trabalha com cibersegurança, mas em outras áreas. Compartilho com você, leitor:
- Executivos falaram dos benefícios do data mesh (malha de dados, em português), uma estrutura arquitetônica que resolve desafios avançados de segurança de dados por meio de propriedade distribuída e descentralizada. O data mesh dá mais autonomia e segurança.
- Automatizar os processos é fundamental, porque, segundo os especialistas, lidar de forma manual com um enorme número de dados é humanamente impossível.
- Antes dentro da TI (tecnologia da informação), a cibersegurança cresceu e agora precisa de times maiores. Porém, faltam profissionais especializados. É preciso investir em formação. A falta de mão de obra pode ser também uma oportunidade para quem está ingressando no mercado de trabalho ou quer fazer transição de carreira.
- O que tem que ser feito no seu trabalho e por que tem que ser feito? Essa foi uma das questões levantadas. A dica é: faça o que é essencial e busque soluções para melhorar sua qualidade de vida.
* A colunista viajou a São Paulo a convite da Fortinet.