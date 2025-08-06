Incorporação de empresa caxiense e novo CEO: as novidades da Soprano

A Tipi, empresa caxiense de refrigeração e climatização, agora faz parte do Grupo Soprano. A incorporação foi anunciada nesta semana durante reunião-almoço na CIC de Caxias do Sul alusiva ao aniversário da Soprano. Fundada em 1970, a Tipi atua como importadora e distribuidora multimarcas, além da marca própria Friven.
Outra novidade é a chegada de Cyro Gazola como CEO da Soprano. Graduado em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e com MBA pela Northern Illinois University (EUA), o executivo tem passagens por companhias como Procter & Gamble, Philips Caloi e Grupo Skala.