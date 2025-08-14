Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Grupo Carrefour tem 23 vagas de trabalho em Caxias; veja mais destaques de economia na Serra

Para participar do processo seletivo, o candidato podem comparecer nas unidades ou se cadastrar pela internet

