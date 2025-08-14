Grupo Carrefour tem 23 vagas de trabalho em Caxias; veja mais destaques de economia na Serra

Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Grupo Carrefour Brasil está com 156 vagas de emprego abertas em 10 cidades do Rio Grande do Sul. São 23 postos de trabalho em Caxias do Sul.

Para participar do processo seletivo, os candidatos podem comparecer na unidade mais próxima ou se cadastrarem no link carrefour.pandape.infojobs.com.br, onde também é possível verificar as funções que estão disponíveis na seleção.

Vinícola recicla toneladas de material

Em cinco meses de parceria com a Eureciclo, a Cooperativa Vinícola Aurora compensou 630 toneladas de material reciclável. Do total, 533 toneladas foram de vidro. Com isso, beneficiou seis cooperativas de reciclagem pelo país, em Goiás, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Com a iniciativa, a cada embalagem comercializada pela Aurora, a Eureciclo garante que outra será reciclada em um modelo de logística reversa. Os itens de alumínio, papel, vidro e plástico são separados, prensados, tratados e reinseridos na cadeia produtiva.

A Eureciclo conta com uma rede homologada de cerca de 500 parceiros, entre cooperativas e operadores privados. Desde 2016, destinou mais de 1,3 milhão de toneladas de resíduos.

