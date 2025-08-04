Gramado é o destino mais buscado por clientes da Decolar

A cidade da Serra ficou na frente de Porto de Galinhas e Rio de Janeiro. Vanessa Franzosi / Agencia RBS

Levantamento da Decolar feito com base na procura por hospedagens nos canais de venda, site e app, apontou Gramado como o destino mais buscado pelos clientes para o segundo semestre (julho a dezembro). A cidade da Serra ficou na frente de Porto de Galinhas e Rio de Janeiro.

Os dados também indicam, segundo Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da Decolar, que os clientes estão optando por viagens curtas e mais frequentes ao longo do ano.