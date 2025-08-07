Frasle Mobility quebra recorde e alcança receita líquida de R$ 2,7 bilhões no semestre

Alex Battistel / Divulgação

Assim como no primeiro semestre, quando a Frasle Mobility alcançou R$ 1,3 bilhão de receita líquida, a companhia fechou o segundo trimestre de 2025 com novo recorde: R$ 1,4 bilhão. O resultado é 38,8% acima do que o acumulado no mesmo período do ano passado e representa um registro inédito da empresa.

Leia Mais Incorporação de empresa caxiense e novo CEO: as novidades da Soprano

O desempenho é fruto de estratégias comerciais que mantiveram as vendas em patamares importantes em diferentes países. A aquisição da Dacomsa, concluída em janeiro, também colaborou para o resultado positivo. A compra da empresa mexicana, com valor aproximado de R$ 2,2 bilhões, foi a maior transação já realizada pela Frasle Mobility.