Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Frasle Mobility quebra recorde e alcança receita líquida de R$ 2,7 bilhões no semestre

Companhia fechou o segundo trimestre deste ano com resultado inédito, 38,8% acima do acumulado no mesmo período de 2024

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS