Férias coletivas e possíveis mudanças para a Argentina: polo industrial da Serra em alerta pós-tarifaço de Trump

Dados do Simecs apontam que 23% da exportação do setor vai para os Estados Unidos. Marcelo Casagrande / Marcelo Casagrande

O tarifaço de Donald Trump segue, como era esperado, rendendo avaliações de diversos setores. Aqui na Serra, o polo industrial está em alerta, de acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ubiratã Rezler, o Bira. Em entrevista para a colunista Giane Guerra, ele afirmou que "a indústria terá que cortar na carne".

Dados do Simecs apontam que 23% da exportação do setor vai para os Estados Unidos e apenas 3% ficaram livres das tarifas por estarem entre na lista de exceções.

Segundo ele, algumas empresas estão programando férias coletivas para organizar fluxo de caixa e outras ainda avaliam uma possível transferência da produção (ou parte dela) para outros países que serão taxados pelos EUA com percentuais menores, como Argentina e Paraguai.

— Hoje se estuda como neutralizar essa tarifa, e a transferência pode ser uma das opções. Mas claro, não são todas as empresas que têm essa alternativa. Hoje aqui na região se conta nos dedos quem pode pensar em algo desse porte, de migrar e se firmar em outro país. Não são das pequenas empresas que estamos falando — detalha, sem citar nomes, e afirmando que por enquanto são apenas conversas que estão rolando.

Leia Mais Com lista de exceções no tarifaço de Trump, entidades avaliam qual pode ser o impacto na Serra

— A cadeia produtiva é o que mais preocupa. A exportadora consegue ver outros mercados e levar sua produção para fora, mas deixará de comprar do fornecedor daqui, fortalecendo a cadeia econômica do país para o qual se transferir — explica Bira.

Mas o presidente do Simecs salienta que essas ações como reorganização de caixa e demissões em empresas da região não são reflexo somente do tarifaço. O mercado nacional, segundo ele, está há algum tempo dando muitos indícios de que está muito difícil se manter no positivo: