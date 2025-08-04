Juliana Bevilaqua

Férias coletivas e possíveis mudanças para a Argentina: polo industrial da Serra em alerta pós-tarifaço de Trump

Dados do Simecs apontam que 23% da exportação do setor vai para os Estados Unidos e apenas 3% ficaram livres das tarifas por estarem entre na lista de exceções

Carolina Klóss

