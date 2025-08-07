Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Feira do agronegócio de Antônio Prado já tem 70% dos espaços comercializados; veja mais destaques de economia da Serra

ExpoAgro ocorre  de 26 a 28 de setembro

