Feira do agronegócio de Antônio Prado já tem 70% dos espaços comercializados; veja mais destaques de economia da Serra

Ainda falta mais de um mês para a ExpoAgro Antônio Prado e 70% dos espaços já foram vendidos. A maior procura é pela área dos maquinários — 80% comercializada.

A expectativa é que mais de 80 expositores do setor agrário participem da feira. Interessados em expor devem entrar em contato pelo telefone (54) 3292-4054.

O evento ocorre de 26 a 28 de setembro. A edição do ano passado recebeu mais de 8 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 10 milhões.

Papel estratégico do RH

A psicóloga corporativa Daniela Grolli ministra no dia 16 um workshop sobre as mudanças provocadas no papel do RH pela transformação do mercado e o avanço tecnológico.

CEO da DG Recursos Humanos, ela irá ensinar como sair do operacional e assumir uma atuação mais estratégica dentro do RH e da gestão de pessoas.

Leia Mais Azeite de oliva de Gramado é certificado como produto premium do RS

A formação será das 8h30min às 12h, nas salas 1 e 2 da CIC Caxias do Sul.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99416.6832. O investimento é de R$ 399.

Mulheres e dinheiro

A terapeuta Rosemari Johan ministra no próximo sábado (9) o workshop Mulheres & Dinheiro: Curando a Relação com o Receber.

O encontro tem como objetivo ajudar mulheres a terem uma melhor relação com o dinheiro para que se sintam merecedoras de prosperidade e sucesso.

Leia Mais Incorporação de empresa caxiense e novo CEO: as novidades da Soprano