Feira de gastronomia, hotelaria e turismo em Caxias do Sul deve movimentar mais de R$ 4 milhões em negócios

Edição do ano passado foi realizada em abril. Alex Fernandes / Divulgação

No ano passado, a ExpoSegh não conseguiu alcançar os R$ 4 milhões estimados em negócios devido aos impactos da enchente — o resultado ficou em torno de 70% do projetado. Mas para a edição deste ano, o cenário é diferente, com empreendimentos sendo inaugurados e revitalizados. Por isso, a organização está otimista e prevê superar a marca de R$ 4 milhões.

Soluções modernas para o serviço de alimentação, inovações em produtos ecológicos de limpeza e higiene devem ajudar a atingir essa meta. A feira de gastronomia, hotelaria e turismo da Serra terá mais de 60 estandes e atrativos como garçom robô, inovação no atendimento para restaurantes e eventos e carregador para veículos elétricos.

Destaques da programação