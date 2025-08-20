Feira de gastronomia, hotelaria e turismo em Caxias do Sul deve movimentar mais de R$ 4 milhões em negócios

No ano passado, a ExpoSegh não conseguiu alcançar os R$ 4 milhões estimados em negócios devido aos impactos da enchente — o resultado ficou em torno de 70% do projetado. Mas para a edição deste ano, o cenário é diferente, com empreendimentos sendo inaugurados e revitalizados. Por isso, a organização está otimista e prevê superar a marca de R$ 4 milhões.
Soluções modernas para o serviço de alimentação, inovações em produtos ecológicos de limpeza e higiene devem ajudar a atingir essa meta. A feira de gastronomia, hotelaria e turismo da Serra terá mais de 60 estandes e atrativos como garçom robô, inovação no atendimento para restaurantes e eventos e carregador para veículos elétricos.
A 7ª ExpoSegh ocorre nos dias 1º e 2 de setembro no Centro Eventos da Festa da Uva. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever pelo link gzh.digital/exposegh
Destaques da programação
A programação também terá palestras sobre temas relacionados aos setores. Estão previstos bate-papos com o chef Rodrigo Bellora, dos restaurantes Valle Rustico e Tubuna; com Thomas Fontana, CEO da Somos RS e líder G30 Serra; e Nareo de David, CEO na Alloy; Mateus Giovani Ansolin, gerente Nacional de Vendas e Marketing na Mercatto Energia; Rafael Cheruti, mestre em estilos de cerveja, especialista em análise sensorial e off flavors e tecnólogo cervejeiro; Marcelo Marinho, diretor de Vendas, Marketing, Distribuição e TI da ICH Administração de Hotéis, incluindo a marca Intercity Hotels; Matheus Troglio, mestre em História, gastrônomo e coordenador pedagógico e técnico da Gastronomia Senac.