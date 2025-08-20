Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Feira de gastronomia, hotelaria e turismo em Caxias do Sul deve movimentar mais de R$ 4 milhões em negócios

Edição do ano passado não conseguiu alcançar a projeção devido aos impactos da enchente

