Farroupilha discute o tarifaço de Donald Trump

Ideia é pressionar os governos estadual e federal na busca por soluções. Janrie Guilden / Divulgação

Lideranças empresariais e membros da Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio (CICS) de Farroupilha estiveram com o prefeito da cidade Jonas Tomazini na manhã desta quinta-feira (7) para discutir os impactos do tarifaço de Donald Trump.

Leia Mais Incorporação de empresa caxiense e novo CEO: as novidades da Soprano

Eles devem iniciar um movimento para pressionar os governos estadual e federal na busca por soluções para a tarifa de 50%, já que cerca de um quarto dos produtos exportados por empresas de Farroupilha em 2024 teve como destino os Estados Unidos. Entre os principais itens enviados ao país, artefatos domésticos, ferro fundido, aço e materiais de limpeza e polimento.