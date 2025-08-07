Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Farroupilha discute o tarifaço de Donald Trump

Prefeito e lideranças empresariais estiveram reunidos nesta quinta-feira (7). Cerca de um quarto dos produtos exportados por empresas da cidade em 2024 teve como destino os Estados Unidos

