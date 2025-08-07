Farroupilha discute o tarifaço de Donald Trump

Lideranças empresariais e membros da Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio (CICS) de Farroupilha estiveram com o prefeito da cidade Jonas Tomazini na manhã desta quinta-feira (7) para discutir os impactos do tarifaço de Donald Trump.
Eles devem iniciar um movimento para pressionar os governos estadual e federal na busca por soluções para a tarifa de 50%, já que cerca de um quarto dos produtos exportados por empresas de Farroupilha em 2024 teve como destino os Estados Unidos. Entre os principais itens enviados ao país, artefatos domésticos, ferro fundido, aço e materiais de limpeza e polimento.
— Ainda não conseguimos calcular o impacto que as tarifas irão causar. É necessário união para amenizar as perdas, aquecendo o mercado interno. O papel do poder público é incentivar o desenvolvimento, trazer empresas para cá, manter o apetite de investimento e compra. O que não podemos agora é engessar a economia e ficar somente esperando o que vai acontecer — acrescenta Vinícius Pessin, presidente da CICS.