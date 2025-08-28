Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Escola da Inovação do Instituto Hélice abre inscrições para a última turma do ano

Aulas ocorrem de 30 de setembro a 13 de dezembro, nas noites de terça-feira, das 19h às 22h

