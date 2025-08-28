Escola da Inovação do Instituto Hélice abre inscrições para a última turma do ano

Estão abertas as inscrições para a última turma do ano da Escola da Inovação do Instituto Hélice. O curso é oferecido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e Centro Universitário Uniftec.
As aulas ocorrem de 30 de setembro a 13 de dezembro, nas noites de terça-feira, das 19h às 22h, nas instituições de ensino parceiras e no Sebrae. O cronograma tem temas como inteligência artificial e tendências que estão moldando o mercado.
A programação inclui imersões, visitas técnicas e networking com especialistas.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site escoladainovacao.com. O investimento é de R$ 2.490, com possibilidade de subsídio de até 50%.