Escola da Inovação do Instituto Hélice abre inscrições para a última turma do ano

Estão abertas as inscrições para a última turma do ano da Escola da Inovação do Instituto Hélice. O curso é oferecido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e Centro Universitário Uniftec.

As aulas ocorrem de 30 de setembro a 13 de dezembro, nas noites de terça-feira, das 19h às 22h, nas instituições de ensino parceiras e no Sebrae. O cronograma tem temas como inteligência artificial e tendências que estão moldando o mercado.

A programação inclui imersões, visitas técnicas e networking com especialistas.

