Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Empresas de transporte de Caxias lançam curso gratuito para formação de motoristas, com bolsas de R$ 2 mil

Capacitação busca suprir falta de mão de obra e tem foco na inclusão. Veja como participar

Juliana Bevilaqua

