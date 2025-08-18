Empresas de transporte de Caxias lançam curso gratuito para formação de motoristas, com bolsas de R$ 2 mil

Márcio José Lorenzet, da Giratur e da Pierozan; André Luiz Tartaglia, do Expresso Caxiense; e Rudinei Fernando Araújo de Freitas, da Transfreitas. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Uma bela oportunidade — gratuita e com bolsa de R$ 2 mil — foi lançada nesta segunda-feira (18) para quem deseja trabalhar como motorista profissional no segmento de fretamento e turismo. É o Direção Certa, um programa de capacitação liderado pelas empresas Expresso Caxiense, Giratur, Pierozan e Transfreitas em parceria com o Sest Senat de Caxias do Sul.

— Nossa ideia vinha sendo construída há praticamente um ano e surgiu por uma necessidade do setor. Vimos uma deficiência na questão da mão de obra e entendemos que a gente precisava fazer alguma coisa a respeito. Acreditamos que esse projeto será bem diferenciado, que vai captar muitos talentos e conseguir, consequentemente, fortalecer ainda mais o nosso setor — diz Marcio Lorenzet, diretor da Giratur e da Pierozan.

A iniciativa é direcionada a qualquer pessoa com carteira de habilitação nas categorias D ou E, mas dá atenção a alguns grupos como mulheres, novas gerações em início de carreira, profissionais com mais de 60 anos, migrantes e imigrantes, afrodescentes, comunidade LGBTQIAPN+ e filhos e familiares de trabalhadores do transporte de passageiros.

São 25 vagas por edição. A seleção dos candidatos será feita por um comitê formado por representantes das quatro empresas. O projeto oferece, além da formação gratuita, suporte técnico, serviços de odontologia, psicologia, esportes e bem-estar do Sest Senat e contratação pelas empresas.

Inscrições

Interessados devem se inscrever no Sest Senat (Rua Luís Francescuti, 41, bairro Pioneiro) ou pelo site projetodirecaocerta.com.br É possível ainda enviar a documentação para o e-mail contato@projetodirecaocerta.com.br ou para o WhatsApp (54) 99629-4602. As inscrições podem ser feitas até 18 de outubro.

