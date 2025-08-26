Empresa de Nova Prata reforça atuação na Colômbia com participação em congresso

A Vipal Borracha se prepara para uma das principais vitrines de logística e mobilidade da América Latina, o Congresso Internacional Colfecar. A 50ª edição ocorre de 17 a 19 de setembro, em Cartagena das Índias, na Colômbia. É a 13ª vez que a empresa de Nova Prata participa do encontro.
A Vipal tem um centro de distribuição em Funza, a 15 quilômetros da capital Bogotá. Além disso, mantém uma rede de reformadores autorizados na Colômbia: as empresas Altra, Inversiones Metrollantas, AGR Services, El Aro, Reencauchadora Nacional, Superior, Centauros, Renovando, Reencauchadora del Oriente, Tecnibanda, Grupo Empresarial Delca e Bucallantas.