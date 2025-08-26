Empresa de Nova Prata reforça atuação na Colômbia com participação em congresso

É a 13ª vez que a empresa de Nova Prata participa do encontro.

A Vipal Borracha se prepara para uma das principais vitrines de logística e mobilidade da América Latina, o Congresso Internacional Colfecar. A 50ª edição ocorre de 17 a 19 de setembro, em Cartagena das Índias, na Colômbia. É a 13ª vez que a empresa de Nova Prata participa do encontro.