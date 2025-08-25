Empresa caxiense investe R$ 10 milhões em tecnologia para setor médico-hospitalar e projeta crescimento de 30% até o fim do ano

Empresa acelerou a expansão, com foco no desenvolvimento de tecnologias próprias de extrusão de tubos de alta precisão e durabilidade. Leandro Araújo / Divulgação

Especialista na fabricação de tubos e mangueiras de alto desempenho para a condução de fluidos, a Mantova está apostando no setor médico-hospitalar. Já são mais de R$ 10 milhões investidos na área de desenvolvimento e produção voltada ao segmento. Com isso, a projeção é crescer 30% até o final do ano.

A estratégia começou há quatro anos, quando foram feitos os primeiros investimentos. Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo), o Brasil importou no ano passado cerca de 5 bilhões de dólares em dispositivos médicos. Diante disto, a empresa acelerou a expansão, com foco no desenvolvimento de tecnologias próprias de extrusão de tubos de alta precisão e durabilidade.

— No final de 2024, demos um salto importante impulsionados pela convicção de que reduzir a dependência de produtos importados é fundamental para o fortalecimento e a autonomia da cadeia da saúde no Brasil — diz diretor Afonso Vicenzi.

Internacionalização

Além de consolidar a presença no mercado brasileiro, a empresa caxiense foca no avanço da internacionalização, com presença crescente na América do Sul e na América do Norte. A Mantonva tem, desde 2022, planta na cidade mexicana de Santiago de Querétaro. Lá, desenvolve, em parceria com uma empresa dos Estados Unidos, projeto voltado a conectores e tubos para drenos cirúrgicos.

A unidade no México é a primeira fora do Brasil e recebeu investimento de R$ 15 milhões na época. A empresa exporta hoje para mais de 10 países, com destaque para Argentina, Chile e Uruguai. Em 2024, as exportações representaram 15% do faturamento da empresa. O tarifaço de Donald Trump não traz impacto significativo, porque a empresa exporta para Estados Unidos a partir do México.

O trabalho internacional rendeu à Mantova o destaque na categoria Setorial Indústria na edição 2025 do Prêmio Exportação RS.

