Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Empreendedor transforma casa antiga em Caxias do Sul em cafeteria temática

Novo estabelecimento inspirado na Itália abre as portas na quinta-feira (14) 

