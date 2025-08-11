Empreendedor transforma casa antiga em Caxias do Sul em cafeteria temática

Ronaldo com a mãe Marí e os filhos Vitor e Ketlin Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com uma mãe confeiteira, o gosto de Ronaldo Panassol pela cozinha acabou sendo algo natural. Ele sempre teve apreço pela culinária, especialmente a italiana. Até viajou para a Itália para aprender a fazer pizza e focaccia. Agora, realiza o sonho de colocar em prática os conhecimentos e a paixão em uma cafeteria inspirada no país dos antepassados.

O Café na Bisa, localizado na Rua Andrade Neves, entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos, abre as portas ao público na quinta-feira (14). A casa de dois pisos e 280 metros quadrados abrigará espaços com nomes em alusão à Itália: Pompeia, Treviso, Nápoles, Roma e Pátio Siciliano.

O empreendimento servirá, além das pizzas e focaccias de Ronaldo, tiramisù, canollis e panacottas. Mas não apenas. Salgados como risoles, folhados e pastéis também estarão no cardápio.

— Fiquei planejando por muito tempo sozinho, não contei para ninguém, porque queria encontrar uma casa antiga. Essa tem 60 anos e tinha até um pé de limão siciliano no pátio, que será mantido — conta Ronaldo, que investiu R$ 700 mil no negócio e trabalhou por três meses na reforma da residência para transformá-la em um espaço gastronômico.

E por quê Café na Bisa? Trata-se justamente de uma homenagem a Marí, mãe de Ronaldo, e confeiteira por 40 anos — e que, aos 77 anos de idade, irá ajudar na cafeteria com suas receitas de sucesso.

Horário

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h30min, e aos sábados, das 9h às 18h. A cafeteria contará ainda com espaço para reuniões mediante agendamento.

Móveis e gastronomia

O Café na Bisa não é a primeira empresa de Ronaldo. Ele tem uma marcenaria há 16 anos e irá se dividir entre os dois negócios. Com o tempo, passará a se dedicar integralmente ao café, deixando os filhos tocarem a fábrica.