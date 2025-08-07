Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Dois estados estreiam na Avaliação Nacional de Vinhos

Coleta das amostras começou nesta quinta-feira. Apresentação dos resultados será no dia 25 de outubro, em Bento Gonçalves

