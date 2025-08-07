Mais de 30 enólogos percorrem diferentes regiões do país para coletar as amostras. Jeferson Soldi / Divulgação

Dois estados estreiam na Avaliação Nacional de Vinhos: Espírito Santo, com duas amostras, e Rio de Janeiro, com cinco. Eles se somam a outros seis estados, mais Distrito Federal, na 33ª edição do evento. O Rio Grande do Sul tem o maior número de amostras inscritas: 450. No total, são 536 de 76 vinícolas.

A coleta das amostras começou nesta quinta-feira (7). Mais de 30 enólogos percorrem diferentes regiões do país para recolher os vinhos diretamente dos tanques e barricas. Serão 16 dias de trabalho e algumas farão quase 4 mil quilômetros até chegar em Bento Gonçalves.