Depois de vinho com uva de origem tcheca, vinícola da Serra lança rótulo com variedade da Hungria

Após apresentar no ano passado o inédito vinho Pálava, elaborado com varietal da República Tcheca, a vinícola Garibaldi lança mais um produto único, o varietal Irsai Oliver, oriundo da Hungria.
O Garibaldi In Veritas Irsai Oliver é um vinho branco resultado do vinhedo experimental mantido pela Garibaldi em Santa Tereza para testar variedades mais resistentes e avaliar a adaptação ao terroir serrano.
São apenas 7 mil garrafas produzidas e o preço sugerido para venda é a partir de R$ 89.
Sobre a Irsai Oliver
A uva é de brotação precoce e possui formato esferoidal, com bagas amarelo-ouro de casca grossa e polpa firme. Ela chegou ao Brasil por meio das viagens técnicas protagonizadas pela cooperativa à Itália, de onde vieram as mudas.