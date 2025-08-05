Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Depois de vinho com uva de origem tcheca, vinícola da Serra lança rótulo com variedade da Hungria

São apenas 7 mil garrafas produzidas e o preço sugerido para venda é a partir de R$ 89

