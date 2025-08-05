Depois de vinho com uva de origem tcheca, vinícola da Serra lança rótulo com variedade da Hungria

Garibaldi In Veritas Irsai Oliver é um vinho branco. Philogus / Divulgação

Após apresentar no ano passado o inédito vinho Pálava, elaborado com varietal da República Tcheca, a vinícola Garibaldi lança mais um produto único, o varietal Irsai Oliver, oriundo da Hungria.

Leia Mais Vinícola da Serra lança espumante para aquecer vendas no inverno e impulsionar ação solidária

O Garibaldi In Veritas Irsai Oliver é um vinho branco resultado do vinhedo experimental mantido pela Garibaldi em Santa Tereza para testar variedades mais resistentes e avaliar a adaptação ao terroir serrano.

São apenas 7 mil garrafas produzidas e o preço sugerido para venda é a partir de R$ 89.

Sobre a Irsai Oliver