Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
De uma Kombi a mais de 500 veículos: a história e os planos de empresa de transportes de Caxias que completou 40 anos

Marcio Lorenzet, diretor da Giratur, é o entrevista da semana do podcast Caixa-Forte

