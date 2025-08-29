De uma Kombi a mais de 500 veículos: a história e os planos de empresa de transportes de Caxias que completou 40 anos

Marcio Lorenzet, diretor da Giratur, é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte. Ele fala das novidades, como a compra da Pierozan e o lançamento de um curso de motorista com bolsa de estudos em parceria com a Expresso Caxiense, a Transfreitas e o Sest Senat.
Lorenzet também conta os planos da Giratur, que incluem expansão para a região e o fortalecimento do serviço de turismo em Caxias. Hoje, o fretamento para empresas representa 95% das atividades da Giratur e os demais 5% são destinados ao turismo.
Ele relembra a história da empresa, que começou com uma Kombi há 40 anos e hoje tem uma frota de mais de 500 veículos.