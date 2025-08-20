Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Convenção de Contabilidade em Bento Gonçalves terá mais de 50 palestras, 55 expositores e premiação 

Entre os palestrantes, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes e o escritor Marcos Piangers

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS