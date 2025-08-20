Convenção de Contabilidade em Bento Gonçalves terá mais de 50 palestras, 55 expositores e premiação 

19ª edição da Convenção de Contabilidade. CRCRS / Divulgação

Cerca de 2 mil pessoas são esperadas para a 20ª edição do principal evento da classe contábil gaúcha, a Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O evento ocorre na próxima semana, entre os dias 27 e 29, em Bento Gonçalves, e terá como mote "O futuro chegou: prepare-se para a transformação!".

Na programação, mais de 50 palestras, painéis e atividades — entre os palestrantes, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes e o escritor Marcos Piangers. O encontro também terá feira de negócios com 55 expositores de segmentos como software contábil, software financeiro, instituições financeiras, consultoria e marketing contábil.

Um dos destaques do evento é o Prêmio Inovar Contábil. A premiação reconhece e valoriza exemplos transformadores da profissão. Dez participantes apresentarão cases ao público que elegerá os vencedores nas categorias ouro, prata e bronze. A grande final, com votação ao vivo do público, ocorrerá no dia 29.

