Conheça os ganhadores da 23ª edição dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos de Garibaldi 

Cinco rótulos foram premiados com a medalha Gran Ouro na 23ª Seleção dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos de Uva de Garibaldi: dois rótulos da Garibaldi, um da Battistello, um da Carlesso e um da Vaccaro. É a maior quantidade de agraciados desde que a nova categoria foi implantada, em 2022.
O concurso, realizado pela Associação dos Vinicultores de Garibaldi (Aviga), avaliou 181 amostras inscritas por 18 vinícolas. No total, 58 foram premiadas. As amostras vencedoras nas 12 categorias foram anunciadas na noite de sexta-feira na Associação dos Motoristas de Garibaldi.
Os premiados
Adega Chesini
- Ouro: Le Ragazze Carmem 2025
- Ouro: Adega Chesini Rosé 2025
Adega Scomazzon
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Marselan 2025
- Ouro: Scomazzon Vitigni Cabernet Sauvignon 2022
- Ouro: Scomazzon Raccolto Merlot 2022
- Ouro: Scomazzon Eccellenza Tannat 2020
- Ouro: Scomazzon Eccellenza Cabernet Sauvignon 2020
Casa Pedrucci
- Ouro: Casa Pedrucci Reserva Extra Brut
- Ouro: Pedrucci Brut Tradicional
Cave Darci Locatelli
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Oblio Teroldego
Cooperativa Vinícola Garibaldi
- Gran Ouro: Vinho Branco Chardonnay Tanque 196
- Gran Ouro: Espumante Garibaldi Moscatel Branco
- Ouro: Vinho Tinto de Mesa Da Casa Orgânico
- Ouro: Vinho Branco Irsai Oliver Tanque 221
- Ouro: Vinho Garibaldi Moscato Giallo
- Ouro: Vinho Garibaldi VG Pálava
- Ouro: Vinho Tinto Marselan Tanque 195
- Ouro: Vinho Garibaldi VG Marselan
- Ouro: Vinho Granja União Rosé Merlot
- Ouro: Espumante Garibaldi VG Rosé Brut
- Ouro: Espumante Vero Rosé Brut
- Ouro: Espumante Garibaldi Rosé Pinot Noir Brut
- Ouro: Espumante Acordes Extra Brut
- Ouro: Suco Tinto Integral Da Casa Orgânico
Courmayeur do Brasil Vinhos
- Ouro: Vinho Finto Tinto Seco Marselan Essencial
- Ouro: Espumante Branco Nature Retrato
- Ouro: Espumante Moscatel Branco Courmayeur Domaine
- Ouro: Espumante Moscatel Rosé Courmayeur Domaine
Econatura
- Ouro: Suco de Uva Tinto Integral Orgânico
Foppa & Ambrosi
- Ouro: Brazillian Collection Cabernet Franc
Multi Vinhos
- Ouro: Gran Chardonnay Tazza
Ponto Nero
- Ouro: Espumante Branco Ponto Nero Cult Brut
- Ouro: Espumante Branco Ponto Nero Live Celebration Brut
Vinícola Agostini
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Tannat 2025
Vinícola Battistello
- Gran Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Reserva Arinarnoa 2020
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Tannat 2025
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Reserva Merlot 2020
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Reserva Merlot 2018
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Reserva Cabernet Franc
Vinícola Carlesso
- Gran Ouro: Carlesso Tannat 2022
- Ouro: Vinhos Raros Inveja 2022
- Ouro: Vinhos Raros Ira Tannat 2022
- Ouro: Vinhos Raros Luxúria Nature Blanc De Blancs
- Ouro: Vinhos Raros Luxúria Brut Rosé
Vinícola Cerutti
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Cabernet Sauvignon
Vinícola São Luiz
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Merlot Cavalo Crioulo 2021
- Ouro: Espumante Rosé Brut Caves Brasil
- Ouro: Espumante Branco Prosecco Dom Naneto
- Ouro: Espumante Branco Brut Tradicional Dom Naneto
Vinícola Vaccaro
- Gran Ouro: Vaccaro Vindima 70 Gran Reserva Assemblage 2022
- Ouro: Vinho Chardonnay Vaccaro 2024
- Ouro: Vinho Teroldego Vaccaro 2025
- Ouro: Vinho Tannat Immigrazione 2025
- Ouro: Degli Amici Assemblage Gran Reserva 2023
- Ouro: Vinho Merlot Gran Reserva Vaccaro 2023
- Ouro: Espumante Branco Brut Tradicional 12 Meses Vaccaro
- Ouro: Espumante Branco Nature Sur Lie Vaccaro
Vitivinícola Santa Bárbara
- Ouro: Vinho Fino Tinto Seco Tannat 2025