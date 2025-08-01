Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Conheça a empresa da Serra que começou como fabricante de acordeões, diversificou a produção e hoje oferece mais de 4 mil itens

Gustavo Boff, diretor de Marketing e Novos Negócios da Soprano, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte

