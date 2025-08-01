Conheça a empresa da Serra que começou como fabricante de acordeões, diversificou a produção e hoje oferece mais de 4 mil itens

Gustavo Boff está há 33 anos na Soprano. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Gustavo Boff, diretor de Marketing e Novos Negócios da Soprano, é entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte. A empresa completou 70 anos em agosto de 2024, mas, em função da enchente do ano passado, as comemorações foram adiadas para esse ano.

A Soprano surgiu como fabricante de acordeões e hoje é reconhecida por oferecer soluções para os mercados de construção civil, moveleiro, energias renováveis e utilidades domésticas.

Gustavo conta essa história e fala também da estrutura da empresa, com unidades em Caxias, Farroupilha e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além de escritório fora do país.

