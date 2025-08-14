Complexo gastronômico de R$ 10 milhões em Gramado inaugura espaço com culinária nikkei

ulinária nikkei (fusão da cozinha japonesa com a gastronomia peruana). The Lounge Gramado / Divulgação

O Complexo Gastronômico Porsch ganha oficialmente um novo empreendimento a partir deste sábado (16). Com 1,2 mil metros quadrados, o The Lounge Gramado ficará no topo do espaço e irá oferecer culinária nikkei (fusão da cozinha japonesa com a gastronomia peruana).

A casa terá ainda uma seleção especial de espumantes Chandon e coquetéis autorais e clássicos.

O complexo no Centro de Gramado recebeu investimento de mais de R$ 10 milhões e também abriga o Spaccio RAR e Trattoria Italiana e o Tour de France Restaurante Francês.

Inauguração

A inauguração será às 20h e terá show de Zeeba, artista brasileiro e autor, em parceria com Alok, de "Hear Me Now". É a primeira apresentação do músico na Serra. A noite terá abertura da DJ Kima.