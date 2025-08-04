Como a IA ajuda na saúde de colaboradores de unidade da Frasle Mobility

Uma iniciativa piloto da Frasle Mobility, desenvolvida na unidade fabril da marca Nakata, em Minas Gerais, desempenha um papel essencial na saúde dos colaboradores. Um sistema de Inteligência Artificial (IA) é utilizado para verificar a ergonomia das pessoas enquanto trabalham nas atividades fabris. A ferramenta, por meio de vídeos, mapeia e analisa as condições de cada um nos postos de trabalho dentro do espaço de produção.