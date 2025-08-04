Juliana Bevilaqua

Caixa-Forte
Notícia

Como a IA ajuda na saúde de colaboradores de unidade da Frasle Mobility

A ferramenta, por meio de vídeos, mapeia e analisa as condições de cada um dos funcionários nos postos de trabalho dentro do espaço de produção

Carolina Klóss

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS