Comerciários de Caxias e têm aumento de 6,5% no piso salarial

Um acordo entre Sindicomerciários e Sindilojas garantiu 6,5% no piso mínimo profissional e 5,9% nos salários da categoria. O valor vale para os trabalhadores do comércio de lojas de Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha e Nova Pádua com pagamento retroativo a julho.

Com isso, o novo piso mínimo para trabalhadores comissionados ficou em R$ 2.342. O piso da categoria passou a ser de R$ 1.950.