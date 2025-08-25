Com robôs, propriedade leiteira em Paraí salta de 2 mil para 5,5 mil litros por dia

Primeiro robô foi implantado em 2015. Tambo Nólio / Divulgação

Dez anos após a instalação do primeiro robô de ordenha, a produção diária de leite na propriedade Tambo Nólio, em Paraí, é de 5,5 mil litros. O aumento foi possível à compra de um segundo robô, em 2018. O primeiro foi implantado em 2015 e naquela época a capacidade de retirada era de 2 mil litros de leite por dia.

O sistema funciona 24 horas por dia e reconhece o animal por meio de sensores. Ele higieniza e realiza a ordenha de forma automatizada. Além de otimizar a rotina, analisa a qualidade do leite, descartando o que não está apto para industrialização.