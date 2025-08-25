Com robôs, propriedade leiteira em Paraí salta de 2 mil para 5,5 mil litros por dia

Dez anos após a instalação do primeiro robô de ordenha, a produção diária de leite na propriedade Tambo Nólio, em Paraí, é de 5,5 mil litros. O aumento foi possível à compra de um segundo robô, em 2018. O primeiro foi implantado em 2015 e naquela época a capacidade de retirada era de 2 mil litros de leite por dia.
O sistema funciona 24 horas por dia e reconhece o animal por meio de sensores. Ele higieniza e realiza a ordenha de forma automatizada. Além de otimizar a rotina, analisa a qualidade do leite, descartando o que não está apto para industrialização.
A atividade leiteira na propriedade começou em 1968, que é associada à Santa Clara desde 1985. São 117 vacas em ordenha e um plantel de 303 animais entre novilhas, vacas secas, vacas em lactação e bezerras.