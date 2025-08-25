Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Com robôs, propriedade leiteira em Paraí salta de 2 mil para 5,5 mil litros por dia

O sistema funciona 24 horas por dia e reconhece o animal por meio de sensores

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS