Com receita secreta, vinícola da Serra lança vinho de R$ 999 que homenageia patriarca da família

Às vésperas do Dia dos Pais, a Casa Valduga anuncia o lançamento do Corte II do vinho que homenageia Luiz Valduga, patriarca da família. O rótulo foi elaborado a partir de safras e varietais mantidos em segredo.
As colheitas, segundo a vinícola de Bento Gonçalves, passaram por análise técnica e sensorial. As variedades foram combinadas de acordo com o tempo ideal de amadurecimento e vocação para envelhecimento. O potencial de guarda estimado é de 15 a 20 anos.
O vinho do tipo tinto seco tem lote exclusivo e limitado. A novidade custa R$ 999 e está disponível no site loja.famigliavalduga.com.br