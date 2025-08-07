Com receita secreta, vinícola da Serra lança vinho de R$ 999 que homenageia patriarca da família

Corte II Luiz Valduga é do tipo tinto seco tem lote exclusivo e limitado. Valduga / Divulgação

Às vésperas do Dia dos Pais, a Casa Valduga anuncia o lançamento do Corte II do vinho que homenageia Luiz Valduga, patriarca da família. O rótulo foi elaborado a partir de safras e varietais mantidos em segredo.

Leia Mais Azeite de oliva de Gramado é certificado como produto premium do RS

As colheitas, segundo a vinícola de Bento Gonçalves, passaram por análise técnica e sensorial. As variedades foram combinadas de acordo com o tempo ideal de amadurecimento e vocação para envelhecimento. O potencial de guarda estimado é de 15 a 20 anos.