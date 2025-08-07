Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Com receita secreta, vinícola da Serra lança vinho de R$ 999 que homenageia patriarca da família

As variedades foram combinadas de acordo com o tempo ideal de amadurecimento e vocação para envelhecimento. O potencial de guarda estimado é de 15 a 20 anos

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS