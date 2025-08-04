Com reaproveitamento de retalhos, empresa de Flores da Cunha reduz emissão de toneladas de CO2e

Mari Ana Chagas Santos, analista de Meio Ambiente, e Giovana Zardo, analista da Qualidade da Keko. Luís Henrique Bisol Ramon / divulgação

A partir do reaproveitamento dos retalhos de materiais em outros produtos e da redução dos resíduos no processo produtivo, a Keko Acessórios, empresa do setor automotivo de Flores da Cunha, reduziu a emissão de 230 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente) ao ano.

Com um projeto sustentável implantado no setor de capotas, a empresa passou a destinar as sobras das lonas, material de difícil destinação em função da sua composição, para reciclagem e reaproveitamento em outros produtos.

— Inicialmente, o resíduo das lonas era descartado em aterro industrial. Após foi desenvolvido um parceiro em São Paulo que reciclava o material, mas nosso objetivo sempre foi encontrar uma empresa do RS que fizesse o mesmo trabalho — contam Mari Ana Chagas Santos, analista de Meio Ambiente, e Giovana Zardo, analista da Qualidade da Keko (na foto).

Hoje a Keko atua em parceria com duas empresas gaúchas, sediadas em Caxias do Sul e Três Coroas, que reutilizam os retalhos das lonas na fabricação de produtos como lombadas de borracha para sinalização, martelos de borracha, calços para rodas e cunhas para caminhões, calços escalonados para estabilização veicular para uso dos bombeiros.