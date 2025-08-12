Restaurante de Canela inaugura espaço durante comemoração de três anos

Restaurante Capullo Capullo / Divulgação

Batizado de Churras no Pátio, o evento de aniversário do restaurante Capullo irá ocupar a área externa da casa com um almoço ao ar livre no domingo (17), das 12h às 16h. A proposta é all inclusive com ilhas gastronômicas de hambúrgueres, choripán, cortes nobres de carne na parrilla, acompanhamentos e balcão de doces. Bebidas serão vendidas à parte.

Os ingressos custam R$ 189 por pessoa. Mais informações: (54) 9.9663-9416. Se chover, o evento será transferido para o domingo seguinte, dia 24.