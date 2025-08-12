Restaurante de Canela inaugura espaço durante comemoração de três anos

Batizado de Churras no Pátio, o evento de aniversário do restaurante Capullo irá ocupar a área externa da casa com um almoço ao ar livre no domingo (17), das 12h às 16h. A proposta é all inclusive com ilhas gastronômicas de hambúrgueres, choripán, cortes nobres de carne na parrilla, acompanhamentos e balcão de doces. Bebidas serão vendidas à parte.
Os ingressos custam R$ 189 por pessoa. Mais informações: (54) 9.9663-9416. Se chover, o evento será transferido para o domingo seguinte, dia 24.
O novo espaço recebeu investimento de R$ 1 milhão em equipamentos. São 200 metros quadrados dedicados a experiências em torno do fogo, com parrilla, três pitsmokers (churrasqueiras para defumação de carne), varais de legumes, espetos de cordeiro e termômetros importados dos Estados Unidos. A nova estrutura tem capacidade para receber até 100 pessoas.