Com aporte de R$ 51 milhões, Frasle Mobility inaugura subestação de energia própria em Joinville

A unidade operacional da Fremax, marca da Frasle Mobility em componentes para sistemas de freio, ganhou uma nova subestação de energia. A estrutura foi inaugurada nesta quarta-feira (20) e irá ampliar a capacidade produtiva da fábrica localizada em Joinville, Santa Catarina, em 25%.

Além de garantir autonomia à unidade, a implementação reduz a emissão de gases de efeito estufa, já que 2,4 mil toneladas de CO2 deixarão de ser lançadas na atmosfera.

A implementação da subestação contou com aporte de R$ 51 milhões, o maior já realizado pela Frasle Mobility em um único projeto. Cem novos empregos diretos foram gerados.

— O investimento em Joinville vai nos permitir avançar na participação de mercado no Brasil e também atender à crescente demanda internacional, especialmente em regiões como a América Latina e os Estados Unidos — destaca Anderson Pontalti, COO da Frasle Mobility.

A nova estrutura foi construída em uma área de 4,8 mil metros quadrados dentro de um terreno de aproximadamente 48 mil metros quadrados. Conforme a Frasle Mobility, a subestação atende às exigências regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e à legislação ambiental.

A subestação de conexão utilizada até então pela unidade será doada à Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina).