Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Com apoio do Sebrae, restaurante caxiense cresce 200% em dois anos

Entre as mudanças implementadas, a inclusão de noites de karaokê na programação. Com a ação, o faturamento nas quartas-feiras teve aumento de 180%

