Com apoio do Sebrae, restaurante caxiense cresce 200% em dois anos

Desde que passou a participar de iniciativas promovidas pelo Sebrae, em 2023, o Viela 18 cresceu 200% no faturamento total. Foram consultorias de finanças, processos, vendas e pessoas, além de oficinas e palestras que ajudaram a impulsionar os bons resultados do restaurante caxiense nos dois últimos anos.
Entre as mudanças implementadas, a inclusão de noites de karaokê na programação. Com a ação, o faturamento nas quartas-feiras teve aumento de 180% em comparação às quartas anteriores, quando ainda não era oferecido o atrativo.
A participação na NRA Show, nos Estados Unidos, por meio do Sebrae, também contribuiu para novas ideias no Viela. A coluna já mostrou que o estabelecimento, após o evento, repensou processos internos para aumentar a transparência com os colaboradores — agora, informações sobre despesas, insumos e tributos são compartilhadas de forma clara com os funcionários.