Com apoio do Sebrae, restaurante caxiense cresce 200% em dois anos

Viela 18 fica no Centro de Caxias. Sebrae RS / Divulgação

Desde que passou a participar de iniciativas promovidas pelo Sebrae, em 2023, o Viela 18 cresceu 200% no faturamento total. Foram consultorias de finanças, processos, vendas e pessoas, além de oficinas e palestras que ajudaram a impulsionar os bons resultados do restaurante caxiense nos dois últimos anos.

Entre as mudanças implementadas, a inclusão de noites de karaokê na programação. Com a ação, o faturamento nas quartas-feiras teve aumento de 180% em comparação às quartas anteriores, quando ainda não era oferecido o atrativo.