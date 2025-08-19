Com 30 unidades no país, Tudo em Grãos inaugura quarta loja em Caxias do Sul

Franquia abre as portas no dia 27 na Rua Moreira César, 2.000, bairro Pio X. Tudo em Grãos / Divulgação

A rede de produtos naturais Tudo em Grãos irá inaugurar a quarta unidade em Caxias do Sul. A franquia abre as portas ao público no dia 27, na Rua Moreira César, 2.000, no bairro Pio X. O espaço tem 120 metros quadrados de área e recebeu investimento inicial estimado em R$ 350 mil. Ana Carolina Bortolini e Darlan Teixeira estão no comando da loja.

O padrão é o mesmo já consolidado nas outras unidades da marca com produtos naturais a granel e funcionais. Porém, a loja é a primeira em Caxias do Sul a receber o novo conceito da Tudo em Grãos: nova identidade visual, cores, padrões e ambientação. A marca passa a adotar o slogan "Seu Mercado Natural".