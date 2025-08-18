Charrua cresce 8% em unidades no primeiro semestre

A Charrua Distribuidora de Combustíveis cresceu 8% no número de unidades de janeiro a julho deste ano. Com esse percentual, a empresa supera a marca de 440 postos bandeirados.
O resultado é comemorado, assim como o início das operações da Basama. O centro de distribuição de combustíveis em Santa Maria, inaugurado em julho, recebeu investimento de R$ 50 milhões.
No total, a Charrua possui 10 bases de distribuição espalhadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A empresa está completando 28 anos e é uma das 11 do Grupo Argenta.