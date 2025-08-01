Chandon apresenta dois novos espumantes de tiragem limitada

Projetado em um container contemporâneo e envidraçado, oferece estrutura completa para almoços e jantares harmonizados. César Silvestro / divulgação

Em uma atmosfera poética - com cerração baixa que se transformou em céu azul - a Chandon apresentou, para um pequeno grupo, os dois novos espumantes de tiragem limitada e venda exclusiva na boutique Casa Chandon Garibaldi: Névoa das Encantadas e Blanc de Blanc Riesling Itálico. Além disso, a primeira vinícola brasileira dedicada exclusivamente à produção de espumantes, inaugurou o Espaço Blanc de Blanc, dedicado à enogastronomia.

— Esses lançamentos são um manifesto sobre os valores que queremos expressar — ressaltou Morgane Pont-Bruyns, diretora mundial de Marketing da Chandon, que vive em Paris e esteve presente no encontro.

Projetado em um container contemporâneo e envidraçado, oferece estrutura completa para almoços e jantares harmonizados, mediante agendamento. O destaque é o mesão compartilhado, estimulando a convivência, e a promessa de menus impecáveis (e harmonizados) assinado por chefs - na inauguração mineira Carol Cândido e o gaúcho Henrique Ferla, do projeto UmTRemTri, foram os responsáveis pela experiência.

Vale lembrar que a Chandon tem, além da boutique, outros espaços abertos ao público: o Terraço, o Jardim e o Espaço Névoa. Para quem quiser se programar, o Jardim só funciona aos sábados, quando não chove.

Sustentabilidade expressa

O enólogo chefe da marca no Brasil, Philippe Mével, fala na intenção da empresa, reforçada por esses lançamentos, de levar ao extremo o conceito de sustentabilidade. O Névoa das Encantadas é 100% produzido com uvas Chardonnay, elaborados sem aditivos ou adição de açúcar.

— Esses espumantes têm apenas uvas e leveduras. A coloração é mais turva porque lembra a da névoa sob os vinhedos — explica, ressaltando que o segundo lançamento é o primeiro espumante 100% Riesling Itálico.

A colheita foi feita no final de janeiro, e a bebida foi engarrafada entre final de abril e início de maio. O Névoa foi elaborado com uvas 100% cultivadas no primeiro vinhedo de espumantes com certificação de viticultura sustentável do Brasil, em Encruzilhada do Sul, e o Blanc com uvas cultivadas por agricultores parceiros em Monte Belo do Sul.

Com seis vinícolas em quatro continentes - Argentina, Austrália, Brasil, China, Estados Unidos e Índia -, ambos os rótulos fazem parte de uma curadoria especial, um manifesto da Chandon Brasil para celebrar a conexão com o território e com as pessoas.