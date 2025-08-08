Centro de saúde mental corporativo inaugura em Caxias do Sul com planos de expansão nacional

Os irmãos Joceni e Vitor estão à frente da Célese. Leandro Araújo / Divulgação

Para auxiliar as empresas no cumprimento Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), um espaço destinado ao cuidado da saúde mental abriu as portas nesta quinta-feira (8) em Caxias do Sul. A Célese — Centro de Saúde Mental Corporativo é uma iniciativa dos irmãos e sócios Vitor Meregalli e Joceni Meregalli e tem como objetivo transformar o cuidado emocional em uma estratégia de cultura empresarial e de retenção de talentos.

Com investimento de R$ 400 mil, o projeto nasce da experiência internacional empresarial de Vitor, que mora na Itália há quase uma década, e da expertise da psicóloga Joceni, responsável técnica do centro.

— Cuidam dos crachás, não das pessoas. Queremos romper com esse padrão e mostrar que saúde mental pode, e deve, ser um diferencial competitivo, não apenas uma exigência legal — diz Vitor.

Voltado a grandes e médias empresas, o centro oferece um programa contínuo de saúde mental com mapeamento organizacional, treinamentos, mentorias, oficinas e suporte direto para equipes e lideranças.

— A Geração Z, por exemplo, já não aceita empresas sem propósito ou ambientes tóxicos. O problema não está na geração, mas na falta de compreensão sobre o que realmente está acontecendo no mercado de trabalho e fora dele — acrescenta Joceni.

Estrutura

Espaço tem 90 metros quadrados. Leandro Araújo / Divulgação

A Célese fica no Jardim Parque Business (Rua Tronca, 2425, sala 406, bairro Exposição) e tem 90 metros quadrados, com salas de atendimento, lounge e salas de reunião, incluindo espaço para atendimentos online. A equipe é formada por seis profissionais e a meta é chegar a 10 nos próximos meses.