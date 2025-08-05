Caxienses vencem hackathon de IA e levam R$ 50 mil

Patrick Coradi e Tainara Rodolfo, sócios da empresa Ácido Criativo, de Caxias, conquistaram o primeiro lugar no recente Hackathon Lendário, evento de inovação em inteligência artificial realizado em Florianópolis (SC), que reuniu cerca de 300 participantes.

Durante o evento promovido pela Academia Lendár[IA], os times trabalharam para apresentar projetos com aplicação imediata. O protótipo vencedor foi o SalesCoach[AI], plataforma que usa inteligência artificial para treinar vendedores com cases e personas reais em um ambiente de treino.