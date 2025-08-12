Brasil registra quase 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no 1º semestre 

Frederico Tostes, Country Manager da Fortinet Brasil, no Fortinet Cybersecurity Summit Brasil 2025 evento em SP. Fortinet / Divulgação

O Brasil virou alvo prioritário de ataques cibernéticos. É o que aponta o relatório do Cenário Global de Ameaças, elaborado pelo FortiGuard Labs, laboratório de inteligência de ameaças da Fortinet. Conforme o levantamento, foram 314,8 bilhões de atividades maliciosas direcionadas identificadas no primeiro semestre deste ano, o que representa 84% das 317 bilhões de tentativas na América Latina.

O relatório foi apresentado durante o Fortinet Cybersecurity Summit Brasil 2025 (FCS 2025), nesta terça-feira (12), no TransAmerica Expo Center, em São Paulo, e chama a atenção porque já alcança 88% do total de tentativas de ataques em todo o ano de 2024, quando foram identificados 356 bilhões. Além disso, o percentual brasileiro ficou bem acima de outros países: México (10,8%), Colômbia (1,89%) e Chile (0,1%). O evento na Capital paulista se encerra nesta terça.

– Temos que analisar que isso é um negócio. O atacante pensa: “não vou gastar meu tempo naquilo que não vai me dar retorno, preciso atacar algo que vai me trazer um retorno financeiro interessante”. E temos no Brasil grandes corporações com maturidade de segurança fraca – destacou Alexandre Bonatti, vice-presidente de Engenharia da Fortinet Brasil.

Ainda conforme o estudo, o Brasil concentrou 41,9 milhões de atividades de distribuição de malwares (software projetado para causar danos ou obter acesso não autorizado a sistemas digitais) e 52 milhões de ações relacionadas a botnets, que podem permitir o controle remoto de dispositivos infectados.

Os principais vetores detectados no Brasil incluem 1 bilhão de ataques por força bruta e 2,4 bilhões de tentativas de exploração de vulnerabilidades. Na fase de reconhecimento, foram detectadas 2 bilhões de verificações ativas. Na de entrega, 4 milhões de tentativas de drive-by download (download não intencional de software) e 662 mil arquivos maliciosos do tipo office.

Na etapa de instalação do malware, 12 milhões de trojans (malware que se disfarça de software legítimo para enganar o usuário) e 67 mil tentativas de mineração não autorizada de criptomoedas.

Investir em cibersegurança

O número expressivo de ataques no Brasil acende um alerta: a invasão pode paralisar negócios, impactar na produção e no faturamento de empresas. Por isso, a necessidade de investir em medidas de proteção.

– Qual o seu risco de ficar três dias fora do ar? O quanto vou deixar de produzir? Quando custa para uma empresa grande com capital aberto ser atacada? A Bolsa de Valores vai mostrar. E não é só manter o ambiente seguro, é mantê-lo funcional. Tem ataques em que ninguém de fora consegue acessar seu site e você vai deixar de faturar – exemplifica Frederico Tostes, Country Manager da Fortinet Brasil.