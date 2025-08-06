Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Azeite de oliva de Gramado é certificado como produto premium do RS

Cerimônia de entrega será no dia 1º de setembro, durante a Expointer, em Esteio

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS