Azeite de oliva de Gramado é certificado como produto premium do RS

Cerimônia de entrega será no dia 1º de setembro, durante a Expointer, em Esteio. Olivas de Gramado / Divulgação

A qualidade da produção do Olivas de Gramado foi reconhecida pelo Governo do Estado. O azeite de oliva extravirgem Terroir Serrano está apto a receber o Selo Produtos Premium Origem e Qualidade RS, da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia.

São, no total, 28 azeites de oliva extravirgem de 14 marcas do Rio Grande do Sul que poderão utilizar o selo. A certificação atesta a excelência e a autenticidade dos produtos, desde a colheita até a extração. A ação é fruto de uma parceria entre a secretaria e o Instituto Brasileiro de Olivicultura.

A cerimônia de entrega dos certificados será no dia 1º de setembro, durante a Expointer, em Esteio.

