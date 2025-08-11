Associação de empresas de Garibaldi libera espaço de coworking para a comunidade; veja mais destaques de economia

Apeme Colab em Garibaldi. Igor Guedes / Divulgação

Além dos associados da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme), o público em geral poderá utilizar o espaço de coworking do Apeme Colab.

O uso é liberado mediante reserva e pagamento que varia conforme o período de utilização: R$ 45 (quatro horas), R$ 80 (oito horas) e R$ 300 (mês, de segunda a sexta, oito horas por dia).

Mais informações pelo e-mail atendimento@apeme.com.br ou WhatsApp (54) 99685-4381.

Papéis invertidos

O Dia do Garçom, celebrado nesta segunda-feira (11), terá uma comemoração especial na Boccati. A equipe de sommeliers, direção e setor administrativo da empresa irá inverter os papéis e será responsável por servir os convidados da noite. Participam do evento garçons, chefs e gerentes de diversos restaurantes da Serra, parceiros da Boccati.

A iniciativa, um gesto simbólico de agradecimento pelo trabalho dos profissionais, começou em 2023 e foi interrompida em 2024 por causa da enchente. Neste ano, a ação terá duas masterclasses voltadas ao aperfeiçoamento profissional.

O encontro é fechado para convidados e integra as celebrações dos 30 anos da Boccati.

Atuação além do RS

Juli Pandolfo. Julio Tronca / Divulgação