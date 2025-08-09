Aquisições internacionais e exportações fortalecem resultado da Randoncorp; receita superou R$ 3 bilhões no segundo trimestre

Resultado representa um aumento de 10,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Randoncorp / Divulgação

Apesar da queda nas vendas de produtos para o setor do agronegócio no mercado doméstico, a Randoncorp fechou o segundo trimestre de 2025 com crescimento na receita líquida consolidada. O resultado foi de R$ 3,3 bilhões e representa um aumento de 10,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho é atribuído à expansão no mercado de reposição internacional.

Conforme o balanço da companhia, as receitas internacionais cresceram cerca de 77,2% com relação ao mesmo trimestre de 2024, totalizando 197,7 milhões de dólares. O avanço foi impulsionado pelas aquisições de empresas no Exterior como Dacomsa, no México, EBS, no Reino Unido, e AXN, nos Estados Unidos. Além disso, a maior entrega de semirreboques nos Estados Unidos e na Argentina contribuiu para o resultado.