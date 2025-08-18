Aposentadoria insuficiente

No sábado (16), acompanhei o mutirão de empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bento. Mais de 600 vagas destinadas a pessoas com 50 anos ou mais. Uma importante chance a um público que tem dificuldade de se (re)colocar no mercado.

Imaginei encontrar pessoas prestes a se aposentar. Mas, não. O que vi foram os já aposentados em busca de um trabalho para complementar renda. O salário mínimo não é suficiente. Quem poderia estar desfrutando do merecido descanso após uma vida de muito trabalho precisa continuar na labuta para viver com um pouco mais de dignidade.

