Aposentadoria insuficiente

No sábado (16), acompanhei o mutirão de empregos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bento. Mais de 600 vagas destinadas a pessoas com 50 anos ou mais. Uma importante chance a um público que tem dificuldade de se (re)colocar no mercado.
Imaginei encontrar pessoas prestes a se aposentar. Mas, não. O que vi foram os já aposentados em busca de um trabalho para complementar renda. O salário mínimo não é suficiente. Quem poderia estar desfrutando do merecido descanso após uma vida de muito trabalho precisa continuar na labuta para viver com um pouco mais de dignidade.
Se a aposentadoria é insuficiente, qual a solução? Qual a alternativa para o futuro? O que você está fazendo para garantir qualidade de vida quando envelhecer? Me conte.