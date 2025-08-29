Aos 87 anos, Wilson Casagrande lança biografia e celebra trajetória empreendedora em Caxias

Wilson Casagrande completou 87 anos na última terça-feira (26) e presenteou amigos, familiares e clientes com sua biografia. Na festa de aniversário, realizada na sede da Promóvel, empresa do filho, ele lançou um livro de memórias e emocionou os convidados a ler um trecho da obra.
Wilson vem de uma família com veia comercial. O avô era dono do antigo Armazém Casagrande, no bairro Rio Branco. O pai teve padaria e também foi sócio de uma fábrica de joias — e Wilson trabalhou nos dois empreendimentos.
Depois de casado, atuou no armazém do sogro. No início dos anos 1970, abriu um secos e molhados com um sócio no centro de Caxias, que depois passou a ser cem por cento dele e virou Comercial Wilson.
O empreendedor também trabalhou um curto período como caminhoneiro e, em 1975, iniciou a carreira de representante comercial. Em 1998, já aposentado, passou a trabalhar na Madegrande, hoje Promóvel, do filho Cláudio, onde atua até hoje.