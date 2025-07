Você sabia que há uma caverna pré-histórica entre os vinhedos da Campanha Gaúcha?

Expedição Vinotoca é novidade da Almadén. Almadén / Divulgação

Uma paleotoca descoberta pela Almadén em novembro de 2022 é a grande atração do novo roteiro turístico da vinícola do Grupo Miolo em Santana do Livramento, na Campanha Gaúcha. A caverna escavada por animais pré-históricos extintos faz parte da Expedição Vinotoca, lançada neste sábado (19).

Leia Mais Conheça a história de um dos mais tradicionais restaurantes de Caxias do Sul que está de casa nova

O passeio começa no Museu Semente e segue a bordo do Pampeano, um micro ônibus 4x4 com estilo de safari, que circula pelos vinhedos de vitis viníferas mais antigos do Brasil até chegar no deck em frente à paleotoca.

A caverna tem 1,40 metro de largura e 2,60 metros de altura e extensão de 33 metros. Não é possível entrar na paleotoca, apenas ver a entrada. Os visitantes são acompanhados por guias treinados.

O roteiro inclui ainda degustação na Guarita, na parte central do vinhedo, visita na cantina e parada no Free Shop da vinícola. A duração do passeio é de cerca de três horas.

Leia Mais CIC de Caxias do Sul recebe ilusionista Kronnus para palestra-show em agosto

A expedição é realizada aos sábados e domingos e custa R$ 180 por pessoa. Crianças e adolescentes (de quatro a 17 anos) pagam R$ 90 e têm direito à degustação de suco de uva.

A paleotoca nunca havia sido estudada. A Almadén, então, buscou uma consultoria geológica, que confirmou ser um abrigo subterrâneo escavado por animais pré-históricos extintos. O laudo é do geólogo Serlecio Guilherme Pinz.