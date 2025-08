Com o mote de que, assim como o cinema, o vinho também conta histórias, a Miolo firmou novamente parceria com o Festival de Cinema de Gramado.

Na 53ª edição do evento, que vai ocorrer entre os dias 13 e 23 de agosto, a vinícola estará presente em momentos marcantes da programação, como a tradicional Festa dos Curtas, no dia 17, a animada Feijoada no dia 22, o Churrasco de confraternização, no dia 23, e a aguardada Festa de Encerramento, também no dia 23.