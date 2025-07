Vinícola da Serra lança vinho e experiência enoturística exclusiva para comemorar 150 anos

Os 150 anos da chegada da Famiglia Valduga no Brasil são comemorados com dois lançamentos. O primeiro é o Gran Cabernet Franc, uma homenagem ao primeiro vinho fino da vinícola, de 1981.

O novo rótulo é fruto da safra de 2020 da Campanha Gaúcha e foi elaborado com a primeira Vitis Vinifera tinta plantada nos vinhedos da Casa Valduga. A novidade está disponível somente em lojas próprias, no valor de R$ 299.

O segundo lançamento é o Tour 150 Anos, um roteiro guiado pela Casa Valduga com degustação de rótulos históricos da vinícola e almoço no restaurante Maria Valduga, além de uma série de itens personalizados, como uma garrafa exclusiva do Cabernet Franc 2020 com o nome do visitante, chapéu e taça de cristal.