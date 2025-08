Viação Giratur completa 40 anos atendendo a mais de 70 empresas

Com a responsabilidade de transportar mais de 55 mil pessoas por dia na Serra e na Região Metropolitana e empregando mais de 700 funcionários, a Viação Giratur completa 40 anos. Fundada em 1985 em Caxias do Sul pelo empresário Lourenço Girotto, a empresa teve o seu primeiro trajeto realizado por uma Kombi entre a Escola Melvin Jones e a Universidade de Caxias do Sul. Hoje, com uma frota própria de cerca de 500 veículos, a Giratur atende a mais de 70 empresas, 95% com foco em fretamento empresarial e 5% no setor de turismo.