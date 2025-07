Últimos dias para se inscrever no programa de liderança da Randoncorp

Interessados em participar do Leading The Future, programa de formação de novas lideranças da Randoncorp, têm mais tempo para se inscrever: até domingo (27). A iniciativa oferece uma jornada de desenvolvimento e avanço de carreira com duração de dois anos, incluindo capacitação técnica e comportamental, além de vivências práticas e mentorias com executivos da organização.

As vagas estão abertas para profissionais de todo o país, funcionários ou não da Randoncorp, brasileiros ou estrangeiros com visto de trabalho no Brasil, com curso superior completo e inglês avançado. O candidato deve ter no mínimo dois anos de experiência, identificação com o core business e o propósito da companhia. Pós-graduação e espanhol intermediário são diferenciais.