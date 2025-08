Tem novidade em Caxias: saiba onde fica a New Shoes

Em Caxias, a filial fica na Marquês do Herval, 491. Leandro Araújo / divulgação

Tem novidade em Caxias: a New Shoes, loja especializada em higienização e reparação profissional de calçados, inaugurou ontem por aqui. A franquia, que surgiu em Joinville (SC), agora terá sua primeira loja na Serra - a outra no Rio Grande do Sul está em Porto Alegre. Em Caxias, a filial fica na Marquês do Herval, 491 (próximo da sede recreativa do Clube Juvenil).

Com 150m² de área, quatro colaboradores e capacidade para atender até 1 mil pares por mês, a loja oferece mais do que o serviço da limpeza tradicional: inclui pintura, revitalização de camurça, hidratação de couro, impermeabilização e até remoção de odores. A proposta é devolver aos calçados a aparência original, prolongando a vida útil e contribuindo com práticas de consumo mais conscientes.

À frente do novo empreendimento está a família Heinen, com as irmãs Ana Carolina e Nicole, e o primo Carlos. Leandro Araújo / divulgação

À frente do novo empreendimento está a família Heinen, com as irmãs Ana Carolina e Nicole e o primo Carlos.

— Queremos atender desde a mãe que busca praticidade para a família, até quem investiu em um calçado de alto valor e quer a segurança de um serviço diferenciado — destaca Ana Carolina, que ainda adianta que a família planeja abrir uma segunda unidade da franquia nos próximos meses.